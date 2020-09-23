СМИ: в Испании у россиянки хотят отобрать сына

Как сообщает 74.RU, 40-летняя беременная уроженка Челябинской области Татьяна Сафонова находилась с гражданским мужем в городе Хаэн. До начала родов она не успела вернуться в Россию. Около недели назад, сразу после появления малыша на свет, к женщине пришли представители соцслужбы и потребовали отдать её новорождённого сына. Мать обратилась за помощью к российским властям и в местное консульство, но пока так и не получила поддержки. Тем временем малыша продолжают держать в больнице и уже нашли ему приёмных родителей.

Татьяна с мужем планировали попасть на вывозной рейс из Испании и собирались обратиться за помощью в консульство. Но 15 сентября у женщины на месяц раньше начались схватки. В больнице города Хаэн она родила мальчика. На следующий день Татьяну выписали, но ребёнка не отдали. Врачи сначала сказали ей, что необходимо понаблюдать за малышом, а спустя неделю, по словам женщины, ей вообще запретили приближаться к сыну. Оказалось, что сразу после родов ювенальная служба инициировала изъятие ребёнка.

Татьяна — гражданка России. В Испании она находится на основании вида на жительство. Около 15 лет назад она вышла замуж за испанца и переехала к нему. У семьи родился сын. Два года назад супруги развелись. По договорённости с бывшим мужем Татьяна оставила 13-летнего сына жить с ним. Юноша — гражданин Испании и не сможет без одобрения отца уехать с матерью в Россию. Сейчас у женщины другая семья — после развода она познакомилась и начала встречаться с мужчиной с Украины. Год назад Татьяна забеременела от него, но официально брак гражданские супруги регистрировать в Испании не стали — подумывали сделать это после возвращения в Россию.

Татьяне заявили, что она «неблагосостоятельная мать». «Собрали всё моё прошлое вплоть до того, что я из бедной семьи из России», - рассказала она. «Я сразу связалась с посольством России, но меня либо пересылают в какие-то филиалы на секретарей, либо бросают трубки. На консула мне выйти так и не удалось. Я писала президенту России Владимиру Путину, уполномоченному по правам человека. Обратилась к российским блогерам, на которых была подписана, с просьбой о помощи. Я пыталась достучаться до России. Из Кремля мне пришёл ответ, что обращение перенаправлено в МИД России. Я написала следующее письмо, уже более понятное. Ответа пока не пришло. На мои просьбы откликнулись журналистка из Казахстана и простые люди», - говорит Татьяна.

Татьяна также обратилась в полицию с заявлением о попытке украсть её ребёнка. Там, по её словам, начали расследование. Чтобы отстоять своего сына, женщина уже готова выходить с пикетом к зданиям местных властей и российского консульства.