СМИ: в Испании россиянин убил жену и дочь и покончил с собой

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Миллионер из России в испанском Льорет-де-Мар убил свою семью, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщают испанские СМИ в четверг.
Сообщается, что убийца - 55-летий Сергей П., бывший топ-менеджер одной из российских компаний с личным состоянием более 400 млн евро.
Трагедия произошла на вилле Сергея. По версии следствия, сначала он расправился со своей 18-летней дочерью, а затем с 53-летней супругой. Их он убил с помощью ножа и топора. Тела обеих были найдены в кроватях. Потом он повесился в саду.
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