СМИ: в Испании обезвредили русскую преступную группу, торговавшую газом

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Правоохранительные органы Испании пресекли деятельность преступной группы, которая занималась нелегальной торговлей баллонами с газом.
Как сообщает El Mundo, речь идёт о «русской преступной группе», которая организовала подпольную продажу газа в баллонах китайского производства. Из соображений безопасности торговля этим видом продукции запрещена на территории всего Евросоюза.
Торговцы вели свою деятельность на территории Барселоны и Жироны. Всего задержаны четыре человека.