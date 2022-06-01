СМИ: у россиянки отобрали детей в Испании

Социальные службы Испании отобрали двух несовершеннолетних детей у россиянки и не отвечают на запросы по этому делу, российские дипломаты оказывают женщине юридическую и консульскую помощь, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Барселоне.

"Случай с изъятием детей у семьи (Елены) Ланг хорошо известен генеральному консульству России в Барселоне. В нашем распоряжении имеются все документы относительно этого дела, включая заключение департамента по делам опеки правительства Каталонии, а также свидетельства о рождении и российские паспорта детей", - отметили в российском генконсульстве.

По данным дипломатов, дочери россиянки "были изъяты без предварительного уведомления родителей". С Еленой представители российского генконсульства активно взаимодействуют и оказывают ей юридическую и консульскую помощь.

"Находимся на постоянной связи с матерью детей Еленой Ланг. Генконсульство направило запросы в компетентные органы, социальные службы Испании, для получения разъяснений по этому делу, в том числе официальный запрос уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка. До настоящего момента ответы не получены", - добавил собеседник агентства.

Источник: РИА Новости