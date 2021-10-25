СМИ: суд Аликанте приговорил россиянина к 8 годам тюрьмы за покушение на убийство

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В Аликанте 56-летний россиянин, пытавшийся убить свою жену, приговорён к восьми годам лишения свободы.
Как сообщает Cope, покушение было совершено в Ориуэле в 2019 году, когда женщина инициировала бракоразводный процесс. При этом мужчине было запрещено к ней приближаться в соответствии с вынесенным ранее решением суда Торревьехи.
По версии следствия, в тот день мужчина внезапно подсел к своей супруге в машину и убедил её отъехать в малолюдное место. Там он потребовал остановить бракоразводный процесс, а услышав отказ, вспылил и начал наносить жене удары острым предметом. Женщине удалось выбежать из машины и спастись.
На суде обвиняемый всё отрицал и утверждал, что его супруга сама назначила встречу, чтобы обсудить вопросы, связанные с их общими детьми. Более того, по его версии, она сама наносила себе удары предметом, похожим на ручку.
Но суд встал на сторону женщины и приговорил россиянина к 8 годам лишения свободы, запрету приближаться к пострадавшей ещё на протяжении 14 лет и выплате компенсации в размере 42 тысяч евро.