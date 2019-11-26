СМИ: находящийся в розыске россиянин стал гидом в Испании

  • Новости
    • Недвижимость
      • Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
      • Испанский сектор элитной недвижимости переживает лучший за многие годы период
      • В Испании началась распродажа банковской недвижимости со скидками до 40%
      • Дизайнер из Валенсии спроектировал необычную студию под мостом
      • Цены на недвижимость в Испании могут вырасти на 3% до конца года
      • Названы 16 испанских городов с запредельным уровнем смога
      • 20 лучших городов Европы для инвестиций в недвижимость
    • Туризм
      • На северо-западе Испании побит температурный рекорд
      • La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
      • В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
      • La Vanguardia / Барселона и нудисты
      • Толедо - новая гастрономическая столица Испании
      • Праздник перегона скота в Мадриде
      • Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
      • Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
      • Майорка в снегу
      • Renfe анонсирует распродажу билетов на поезда AVE по 25 евро
      • Из Барселоны в Сьюдаделу можно будет добраться на пароме Trasmediterránea
      • В аэропортах Барселоны, Мадрида и Бильбао - самые дорогие в Испании парковки
      • На Лансароте задержали двух человек за кражу в отеле
      • В Мадриде появится скутершеринг
      • Испанские отели занимают второе место по количеству премий Tripadvisor
      • Новая видеопрезентация Испании от Marca España
      • Испанские машинисты устраивают серию забастовок в марте
      • Подключиться к WiFi в Барселоне станет проще
      • Остров Иерро переходит на возобновлямые источники энергии
      • Renfe устраивает распродажу билетов AVE в Кордобу и Севилью
      • Испанские пляжи и разбушевавшийся ветер
      • Туристов призывают требовать в испанских заведениях алкоголь из бутылок с этикетками
      • Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых платных дорог в Испании
      • Где в Мадриде и Барселоне орудуют карманники?
      • Альмерия - гастрономическая столица 2019
      • Таксисты Барселоны грозят новой масштабной забастовкой
      • Эта весна в Испании будет теплее, чем обычно
      • В Мадриде вводят новые требования к туристическому жилью
      • Испанский Виго вошел в пятёрку самых комфортных для инвалидов городов Европы
      • Авиакомпания Iberia объявила о наборе пилотов
    • Бизнес
      • Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
      • Moody’s: конфликт в Каталонии ставит под угрозу рейтинг Испании
      • Уровень дефицита в Испании оказался самым высоким среди стран ЕС
      • Оборот ресторанного бизнеса в Испании в августе вырос на 4,1%
      • В Барселоне - самые высокие зарплаты в Испании в сфере IT
      • Telefónica вошла в рейтинг «пятизвёздочных компаний»
    • Спорт
      • Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
    • Политика
      • Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
      • Новый ресурс
      • Испанский конгресс купит портрет короля за 88 тысяч евро
    • Происшествия
      • В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
      • La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
      • Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
      • Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
      • Antena 3 / Землетрясение в Испании
      • У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
      • Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
      • Энсьерро с огромными мячами закончился для двух участников госпитализацией
      • В Мадриде активизировались латиноамериканские банды
      • В Жироне полторы сотни автомобилей пострадали от рук хулиганов
      • На юго-западе Тенерифе зафиксировано землетрясение силой 4 балла
      • В Мадриде началась бессрочная забастовка мусорщиков
      • На Канарах появились комары, переносящие вирус Зика
      • Неожиданная находка на дне озера в Мадриде
      • В Бенидорме полицейский ударил дубинкой болельшика с ребёнком
      • В Малаге задержали мошенников, обманывавших туристов с жильём
      • В Гранаде турист упал со смотровой площадки, делая селфи
      • Из ресторана Эстепоны со стрельбой похитили мужчину
      • На юге Испании задержали дайверов, которые ныряли за мешками с кокаином
      • В Испании задержали троих неонацистстов
      • Протесты в Барселоне
    • Культура
      • Каталония попрощалась с корридой
      • La Vanguardia: Антонио Бандерас проводит кастинг в Барселоне
    • Общество
      • В Барселоне появилась организация, оказывающая помощь грузинским эмигрантам
      • Зоопарк на Майорке уличили в избиении дельфинов
      • Барселона: минута молчания в память о жертвах теракта
      • Барселона: митинг за единую Испанию
      • Новый год в Мадриде
      • Донья Летисия и донья София не поделили принцесс
      • Министерство труда Испании признало профессиональные заболевания горничных
      • В Испании может появиться первая женщина-генерал
      • В Мурсии расправились с тунцом, выброшенным на берег
    • Наука
      • Невропатолог из Мадрида советует страдающим болезнью Паркинсона читать вслух и петь
    • Русская Испания
      • El Mundo: русские не дают дешеветь элитной испанской недвижимости
      • Открыта регистрация на I Русско-испанский конгресс женщин-предпринимателей
      • СМИ: русские сделают из Аликанте новую Марбелью
      • На Коста-Брава ожидается приток русских туристов
      • Россияне лидируют по росту турпотока в Испании
      • Ибицу продвигают на российском туристическом рынке
      • «Свидетели Иеговы» из Ангарска переписали имущество на испанских «сестёр и братьев»
      • В марте в Марбелье пройдет Фестиваль русского кино MIRFF-2019
      • Пучдемон: никаких доказательств вмешательства России в каталонский кризис нет
      • Русский музей в Малаге подготовил новые выставки
      • Сбербанк запустил онлайн-переводы в Испанию и ещё 13 стран Европы
      • Из Аликанте в Россию экстрадирован бандит из 90-х
    • В мире
      • Во Франции раскритиковали испанский законопроект об абортах
  • Люди
    • А
      • Аснар Хосе Мария
    • Б
      • Ботелья Ана
    • В
      • Хосе Игнасио Верт
    • Г
      • Пау Гасоль
    • Д
      • Хорхе Фернандес Диас
    • Е
      • Адам Езерский
    • Ж
      • Жене Марк
    • З
    • И
      • Хуан Хосе Ибаррече
    • Й
      • Йон Сантакана
    • К
      • Мигель Ариас Каньете
    • Л
      • Летисия Ортис
    • М
      • Кристобаль Монторо
    • Н
      • Рафаэль Надаль
    • О
      • Мигель Ордоньес
    • П
      • Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья
    • Р
      • Рахой Мариано
    • С
      • Хосе Луис Родригес Сапатеро
    • Т
      • Баронесса Тиссен
    • У
      • Иньяки Урдангарин
    • Ф
      • Давид Феррер
    • Х
      • Хуан Карлос I
    • Ц
      • Цывьян Леонид
    • Ч
      • Денис Черышев
    • Ш
      • Ирина Шейк
    • Щ
    • Э
      • Жорди Эреу
    • Ю
      • Патрисия Юрена Родригес
    • Я
      • Яровенко Наташа
  • Города
  • Видео
    • Интервью
      • Реклама
        • Партнеры
          Новости Испании » Новости » Русская Испания » СМИ: находящийся в розыске россиянин стал гидом в Испании

          СМИ: находящийся в розыске россиянин стал гидом в Испании

          10:44 27.11.2019

          Совладелец строительной компании Logic Development Захар Ивачев, который находится в международном розыске по уголовному делу о мошенничестве, вероятно, проводит экскурсии по Испании в качестве гида.

          Как сообщает издание «Znak», страничка гида с таким именем, а также с фото Ивачева появилась на сервисе Tripster, где местные жители предлагают свои услуги экскурсоводов во многих точках мира.

          На странице пользователя по имени Захар предлагаются экскурсии по Каталонии. Стоимость одной — 190 евро. За эти деньги он предлагает посетить горы Монсеррат и Монжуик в Барселоне. «Испания — моя любовь! Первый раз посетил Испанию в 1996 году и сразу влюбился. Живу в Испании последние семь лет. Знаю много секретных мест и уникальных маршрутов, куда не пролегла широкая туристическая тропа. Буду рад поделиться с вами накопленными знаниями об этой великолепной стране, людях и традициях», — говорит предполагаемый гид.

          Получить комментарий самого Захара Ивачева не удалось — он не ответил на сообщение корреспондента Znak.com.

          В июле этого года Ивачев рассказывал Znak.com, что он подал прошение о политическом убежище в одной из европейских стран. Он считает, что возбужденное в отношении него уголовное дело по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), а затем переквалифицированное на статью 159 УК РФ («Мошенничество») сфабриковано после того, как по его показаниям на девять лет посадили заместителя главы Арамильского городского округа Александра Мельникова, который вымогал у предпринимателя взятку в виде квартиры в обмен на подписание документов на ввод жилья в эксплуатацию. При этом, по словам предпринимателя, правоохранители обещали, что дело в отношении него закроют, если Ивачев отзовет показания против Мельникова.

          Ивачев говорит, что воспринял эти угрозы серьезно, потому что за год до этого неизвестные пять раз выстрелили по его дому, но следствие по этому делу совсем не двигалось. Он покинул страну, так как считает, что ему и его семье угрожает опасность.

          Предприниматель также говорил, что собирается обратиться к федеральному уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову, чтобы добиться объективного расследования своего уголовного дела.

          Между тем следствие считает, что предприниматель вывел со счетов компании Logic Development более 350 млн рублей, отданных в счет квартир в трех строящихся домах в Арамиле. По версии следствия, Ивачев развернул широкую рекламную кампанию и предлагал заключать договоры участия в долевом строительстве всем желающим. Затем он потребовал от подчиненных переводить деньги дольщиков с расчетных счетов компании-застройщика на адрес иных организаций и индивидуальных предпринимателей, не имеющих отношения к строительству, но подконтрольных ему. В итоге он обратил деньги в свою пользу. В результате без обещанного жилья осталось более 300 семей. 

          Сейчас все недостроенные объекты включены в план-график («дорожную карту») Свердловской области по решению проблем включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. В 2018 году принято решение о замене застройщика: ГК «ТЭН» задекларировано решение о готовности выступить инвестором завершения строительства объектов.

          Сегодня на строительных площадках ряда проблемных объектов возобновлены работы и подписан график их выполнения.

          Темы: Русская Испания
          Booking.com

          Комментарии


          Noticia.ru 2011 - 2019