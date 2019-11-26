СМИ: находящийся в розыске россиянин стал гидом в Испании

Совладелец строительной компании Logic Development Захар Ивачев, который находится в международном розыске по уголовному делу о мошенничестве, вероятно, проводит экскурсии по Испании в качестве гида.

Как сообщает издание «Znak», страничка гида с таким именем, а также с фото Ивачева появилась на сервисе Tripster, где местные жители предлагают свои услуги экскурсоводов во многих точках мира.

На странице пользователя по имени Захар предлагаются экскурсии по Каталонии. Стоимость одной — 190 евро. За эти деньги он предлагает посетить горы Монсеррат и Монжуик в Барселоне. «Испания — моя любовь! Первый раз посетил Испанию в 1996 году и сразу влюбился. Живу в Испании последние семь лет. Знаю много секретных мест и уникальных маршрутов, куда не пролегла широкая туристическая тропа. Буду рад поделиться с вами накопленными знаниями об этой великолепной стране, людях и традициях», — говорит предполагаемый гид.

Получить комментарий самого Захара Ивачева не удалось — он не ответил на сообщение корреспондента Znak.com.

В июле этого года Ивачев рассказывал Znak.com, что он подал прошение о политическом убежище в одной из европейских стран. Он считает, что возбужденное в отношении него уголовное дело по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), а затем переквалифицированное на статью 159 УК РФ («Мошенничество») сфабриковано после того, как по его показаниям на девять лет посадили заместителя главы Арамильского городского округа Александра Мельникова, который вымогал у предпринимателя взятку в виде квартиры в обмен на подписание документов на ввод жилья в эксплуатацию. При этом, по словам предпринимателя, правоохранители обещали, что дело в отношении него закроют, если Ивачев отзовет показания против Мельникова.

Ивачев говорит, что воспринял эти угрозы серьезно, потому что за год до этого неизвестные пять раз выстрелили по его дому, но следствие по этому делу совсем не двигалось. Он покинул страну, так как считает, что ему и его семье угрожает опасность.

Предприниматель также говорил, что собирается обратиться к федеральному уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову, чтобы добиться объективного расследования своего уголовного дела.

Между тем следствие считает, что предприниматель вывел со счетов компании Logic Development более 350 млн рублей, отданных в счет квартир в трех строящихся домах в Арамиле. По версии следствия, Ивачев развернул широкую рекламную кампанию и предлагал заключать договоры участия в долевом строительстве всем желающим. Затем он потребовал от подчиненных переводить деньги дольщиков с расчетных счетов компании-застройщика на адрес иных организаций и индивидуальных предпринимателей, не имеющих отношения к строительству, но подконтрольных ему. В итоге он обратил деньги в свою пользу. В результате без обещанного жилья осталось более 300 семей.

Сейчас все недостроенные объекты включены в план-график («дорожную карту») Свердловской области по решению проблем включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. В 2018 году принято решение о замене застройщика: ГК «ТЭН» задекларировано решение о готовности выступить инвестором завершения строительства объектов.

Сегодня на строительных площадках ряда проблемных объектов возобновлены работы и подписан график их выполнения.