СМИ: Испания продолжает выдавать россиянам золотые визы

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Испания продолжает выдавать российским инвесторам ВНЖ, несмотря на сделанное в марте прошлого года заявление о приостановке программы «Золотая виза» для граждан РФ.
Как сообщает SchengenVisaInfo, решение не было полностью выполнено испанскими властями. Издание приводит в пример факт получения ВНЖ в 2023 году российским гражданином, купившим дом на нужную сумму.
Власти Испании отменили лишь возможность запрашивать такие визы в консульствах в Петербурге и Москве. Но туристы могут делать подобные запросы непосредственно в Испании.
Член Иммиграционной комиссии Коллегии адвокатов (ICAB) Антонио Сегура подтвердил, что россиянам все еще доступна программа «Золотая виза».