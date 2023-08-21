СМИ: Испания продолжает выдавать России обвиняемых

Последние новости Испании на русском языке
Издание El Confidencial пишет, что власти Испании по-прежнему сотрудничают с правоохранительными органами РФ и продолжают экстрадировать россиян. И приводит три примера.
В июле из аэропорта Барселоны в Москву отправили предпринимательницу Ферузу Таирову, заочно осужденную за хищение 250 млн рублей.
Годом ранее в Россию экстрадировали экс-сотрудницу тюменского банка Инессу Бранденбург, которая вынесла с подельником из хранилища 560 млн рублей в спортивных сумках.
Примерно в это же время в Россию из Севильи отправился россиянин, обвиняемый в наркоторговле.