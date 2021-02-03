СМИ: Боррель хочет пообщаться с Навальным в Москве

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Испанский политик, глава европейской дипломатии, Жозеп Боррель осудил приговор Алексею Навальному и потребовал его освобождения. Чиновник, как ожидается, в четверг прилетит для переговоров в Москву – в Кремле ответили, что готовы обсуждать с ним ситуацию вокруг оппозиционера.
Как сообщает «Эхо Москвы», в ответ на пожелание Борреля самому пообщаться с Навальным сказали, что это должен решать не президент России, а ФСИН.
Боррель отправится с официальным визитом в Москву с 4 по 6 февраля, в ходе которого проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.