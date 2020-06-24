СМИ: «Аэрофлот» летает в Барселону, несмотря на запреты

Авиакомпания «Аэрофлот» продолжает осуществлять пассажирские рейсы за рубеж (в основном в страны Евросоюза), несмотря на действующий с 27 марта в России запрет международного авиасообщения, связанный с пандемией коронавируса. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в трёх авиакомпаниях, в том числе и самом «Аэрофлоте». Кроме того, издание ссылается на системы бронирования. Но такие рейсы доступны далеко не всем.

Билеты обойдутся в несколько раз дороже обычного, а пассажирами могут быть только граждане стран ЕС и те россияне, которые имеют вид на жительство в Европе, уточняет газета. Рейсы выполняют самолёты Airbus 321, Airbus 330-300, Airbus 350-900 и Boeing 777. По информации издания, они летают из Москвы в следующие города: Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул, Тель-Авив, Рим, Ниццу и Барселону.

Все полеты выполняются под номерами регулярных рейсов и во временные слоты, которые были у «Аэрофлота» и до пандемии. При этом рейсы носят эксклюзивный характер, никак не рекламируются, а пассажиры узнают о них через сарафанное радио. Так как внешние границы Евросоюза еще закрыты, туда пропускают только граждан стран ЕС (а также россиян, имеющих гражданство или вид на жительство в одной из европейских стран). Россия также не пускает иностранцев, так что на обратные рейсы «Аэрофлот» билеты не продает.

Стоимость билетов на зарубежные рейсы в несколько раз дороже, чем на рейсы такой же продолжительности по России. Самый дешевый билет на рейс «Аэрофлота» в Барселону — 18 тысяч рублей. За пару дней до вылета минимальная цена билетов может вырасти в несколько раз.

Правительство с целью борьбы с эпидемией COVID-19 запретило 27 марта все международные пассажирские рейсы, с тех пор разрешены только вывозные чартеры: самолеты российских авиакомпаний летят за рубеж пустыми и возвращаются с россиянами. На каждый такой рейс надо получать разрешение Росавиации и авиационных властей принимающей страны. Но «Аэрофлот» продолжает каким-то образом возить за границу пассажиров, отмечает газета.