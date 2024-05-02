СМИ: 28-летний украинец организовал в Аликанте банду налётчиков

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Гражданская гвардия задержала 9 членов банды, занимавшейся грабежами в элитных домах в провинции Аликанте.
Преступники использовали электрошоковое оружие Taser. Действовали жёстко. Награбленное вкладывали в легальный бизнес: коммерческие помещения в Аликанте, мастерские, салон видеоигр.
По информации испанских СМИ, банда состояла из выходцев из Восточной Европы, а главарём был 28-летний украинец. Он передвигался на дорогих автомобилях с личной охраной, а жил в собственной доме в Финестрате с современной системой видеонаблюдения и распознавания номерных знаков.
При обысках у налетчиков нашли также беспилотники.