Следствие по делу об исчезновении девочки заинтересовалось представителями русской диаспоры в Испании

Это дело — одно из самых громких преступлений последних десятилетий. В 2007 году Мадлен Маккан отдыхала вместе с родителями в Португалии. Поздно вечером, когда родители ужинали в соседнем ресторане, девочку похитили прямо из номера. Её так и не нашли, а следствие несколько раз заходило в тупик. Сейчас главным подозреваемым считается Кристиан Брюкнер — гражданин Германии, которого называют педофилом и насильником. Тогда он жил в Португалии рядом с отелем, откуда исчезла Мадлен. Впрочем, по одной из версий, к исчезновению причастна международная банда, похищающая детей для влиятельных извращенцев. По словам некоторых свидетелей, возле отеля видели двоих мужчин.

Как сообщает издание La Razon в среду, Брюкнер категорически отказывается сотрудничать со следствием. Поэтому прокурор Ханс Кристиан Уолтер пытается найти всех, кто так или иначе был с ним связан, и допросить их. Для этого он даже отправился в Португалию, где нашёл знакомых Брюкнера. Теперь его больше всего интересуют «два русских брата, у которых бизнес в Испании и с которыми он был связан в тот период, когда исчезла Мадлен».

Уолтер хочет понять, связаны ли они с этим преступлением и могли ли помочь спрятать тело. В интервью The Sun прокурор заявил: «Нам известно, что Кристиан Б. поддерживал контакты с русскоговорящими весной 2007 года. И так как мы хотим поговорить со всеми, кто хоть как-то был связан с Кристианом Б., мы также интересуемся этими двумя мужчинами».

На предполагаемых представителей русской диаспоры следствие вышло после показаний девушки Брюкнера. По её словам, он работал на них и в основном занимался продажей яхт. Прокурор не стал уточнять, рассматривают ли братьев как подозреваемых или как свидетелей.

Девушка Брюкнера также рассказала, что за день до исчезновения Мадлен он сказал ей, что на следующий день у него есть одно важное дело и что его не будет некоторое время. А в день исчезновения телефон немца был зафиксирован как раз там, где пропала девочка. В это же время он принял входящий звонок. Следствие считает, что обнаружение звонившего человека станет ключевым в разгадке этого преступления.

О возможном «русском следе» впервые стало известно после того, как в эфире португальского телевидения знакомый Брюкнера Манфред Сэйферт рассказал, что следователи расспрашивали его об этом: «Полицейские навестили меня в 2019 году, спрашивали об этом убийстве и знаю ли я двоих русских в Испании. Я сказал, что никаких русских в Испании не знаю».

Сэйферт вместе с Брюкнером промышляли кражами. Немца он называл «альпинистом» за его умение с лёгкостью взбираться в окна отелей и квартир. Ещё он характеризует его как «злого психопата» и считает, что тот в состоянии «украсть маленького ребёнка». Более того, по словам подельника, он был «одержим маленькими детьми».