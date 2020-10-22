Следствие по делу об исчезновении девочки заинтересовалось представителями русской диаспоры в Испании

  • Новости
    • Недвижимость
      • Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
      • Испанский сектор элитной недвижимости переживает лучший за многие годы период
      • В Испании началась распродажа банковской недвижимости со скидками до 40%
      • Дизайнер из Валенсии спроектировал необычную студию под мостом
      • Цены на недвижимость в Испании могут вырасти на 3% до конца года
      • Названы 16 испанских городов с запредельным уровнем смога
      • 20 лучших городов Европы для инвестиций в недвижимость
    • Туризм
      • На северо-западе Испании побит температурный рекорд
      • La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
      • В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
      • La Vanguardia / Барселона и нудисты
      • Толедо - новая гастрономическая столица Испании
      • Праздник перегона скота в Мадриде
      • Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
      • Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
      • Майорка в снегу
      • Renfe анонсирует распродажу билетов на поезда AVE по 25 евро
      • Из Барселоны в Сьюдаделу можно будет добраться на пароме Trasmediterránea
      • В аэропортах Барселоны, Мадрида и Бильбао - самые дорогие в Испании парковки
      • На Лансароте задержали двух человек за кражу в отеле
      • В Мадриде появится скутершеринг
      • Испанские отели занимают второе место по количеству премий Tripadvisor
      • Новая видеопрезентация Испании от Marca España
      • Испанские машинисты устраивают серию забастовок в марте
      • Подключиться к WiFi в Барселоне станет проще
      • Остров Иерро переходит на возобновлямые источники энергии
      • Renfe устраивает распродажу билетов AVE в Кордобу и Севилью
      • Испанские пляжи и разбушевавшийся ветер
      • Туристов призывают требовать в испанских заведениях алкоголь из бутылок с этикетками
      • Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых платных дорог в Испании
      • Где в Мадриде и Барселоне орудуют карманники?
      • Альмерия - гастрономическая столица 2019
      • Таксисты Барселоны грозят новой масштабной забастовкой
      • Эта весна в Испании будет теплее, чем обычно
      • В Мадриде вводят новые требования к туристическому жилью
      • Испанский Виго вошел в пятёрку самых комфортных для инвалидов городов Европы
      • Авиакомпания Iberia объявила о наборе пилотов
      • Добраться из Мадрида в Барселону на поезде AVE можно будет за 10 евро
      • Аэропорт Мадрида в январе был одним из самых непунктуальных
    • Бизнес
      • Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
      • Moody’s: конфликт в Каталонии ставит под угрозу рейтинг Испании
      • Уровень дефицита в Испании оказался самым высоким среди стран ЕС
      • Оборот ресторанного бизнеса в Испании в августе вырос на 4,1%
      • В Барселоне - самые высокие зарплаты в Испании в сфере IT
      • Telefónica вошла в рейтинг «пятизвёздочных компаний»
    • Спорт
      • Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
      • Дезинфекция в раздевалках "Барсы"
    • Политика
      • Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
      • Новый ресурс
      • Испанский конгресс купит портрет короля за 88 тысяч евро
    • Происшествия
      • В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
      • La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
      • Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
      • Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
      • Antena 3 / Землетрясение в Испании
      • У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
      • Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
      • Энсьерро с огромными мячами закончился для двух участников госпитализацией
      • В Мадриде активизировались латиноамериканские банды
      • В Жироне полторы сотни автомобилей пострадали от рук хулиганов
      • На юго-западе Тенерифе зафиксировано землетрясение силой 4 балла
      • В Мадриде началась бессрочная забастовка мусорщиков
      • На Канарах появились комары, переносящие вирус Зика
      • Неожиданная находка на дне озера в Мадриде
      • В Бенидорме полицейский ударил дубинкой болельшика с ребёнком
      • В Малаге задержали мошенников, обманывавших туристов с жильём
      • В Гранаде турист упал со смотровой площадки, делая селфи
      • Из ресторана Эстепоны со стрельбой похитили мужчину
      • На юге Испании задержали дайверов, которые ныряли за мешками с кокаином
      • В Испании задержали троих неонацистстов
      • Протесты в Барселоне
      • Дикие кабаны гуляют по Мадриду
    • Культура
      • Каталония попрощалась с корридой
      • La Vanguardia: Антонио Бандерас проводит кастинг в Барселоне
    • Общество
      • В Барселоне появилась организация, оказывающая помощь грузинским эмигрантам
      • Зоопарк на Майорке уличили в избиении дельфинов
      • Барселона: минута молчания в память о жертвах теракта
      • Барселона: митинг за единую Испанию
      • Новый год в Мадриде
      • Донья Летисия и донья София не поделили принцесс
      • Министерство труда Испании признало профессиональные заболевания горничных
      • В Испании может появиться первая женщина-генерал
      • В Мурсии расправились с тунцом, выброшенным на берег
      • Испанцы аплодируют медикам, сражающимся с коронавирусом
    • Наука
      • Невропатолог из Мадрида советует страдающим болезнью Паркинсона читать вслух и петь
    • Русская Испания
      • El Mundo: русские не дают дешеветь элитной испанской недвижимости
      • Открыта регистрация на I Русско-испанский конгресс женщин-предпринимателей
      • СМИ: русские сделают из Аликанте новую Марбелью
      • На Коста-Брава ожидается приток русских туристов
      • Россияне лидируют по росту турпотока в Испании
      • Ибицу продвигают на российском туристическом рынке
      • «Свидетели Иеговы» из Ангарска переписали имущество на испанских «сестёр и братьев»
      • В марте в Марбелье пройдет Фестиваль русского кино MIRFF-2019
      • Пучдемон: никаких доказательств вмешательства России в каталонский кризис нет
      • Русский музей в Малаге подготовил новые выставки
      • Сбербанк запустил онлайн-переводы в Испанию и ещё 13 стран Европы
      • Из Аликанте в Россию экстрадирован бандит из 90-х
      • Больше 1,3 млн российских туристов за год отдохнули в Испании
    • В мире
      • Во Франции раскритиковали испанский законопроект об абортах
  • Люди
    • А
      • Аснар Хосе Мария
    • Б
      • Ботелья Ана
    • В
      • Хосе Игнасио Верт
    • Г
      • Пау Гасоль
    • Д
      • Хорхе Фернандес Диас
    • Е
      • Адам Езерский
    • Ж
      • Жене Марк
    • З
    • И
      • Хуан Хосе Ибаррече
    • Й
      • Йон Сантакана
    • К
      • Мигель Ариас Каньете
    • Л
      • Летисия Ортис
    • М
      • Кристобаль Монторо
    • Н
      • Рафаэль Надаль
    • О
      • Мигель Ордоньес
    • П
      • Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья
    • Р
      • Рахой Мариано
    • С
      • Хосе Луис Родригес Сапатеро
    • Т
      • Баронесса Тиссен
    • У
      • Иньяки Урдангарин
    • Ф
      • Давид Феррер
    • Х
      • Хуан Карлос I
    • Ц
      • Цывьян Леонид
    • Ч
      • Денис Черышев
    • Ш
      • Ирина Шейк
    • Щ
    • Э
      • Жорди Эреу
    • Ю
      • Патрисия Юрена Родригес
    • Я
      • Яровенко Наташа
  • Города
  • Видео
    • Интервью
      • Реклама
        • Партнеры
          Новости Испании » Новости » Русская Испания » Следствие по делу об исчезновении девочки заинтересовалось представителями русской диаспоры в Испании

          Следствие по делу об исчезновении девочки заинтересовалось представителями русской диаспоры в Испании

          20:31 22.10.2020

          Следователи, работающие над нашумевшим делом об исчезновении и вероятном убийстве трёхлетней британской девочки Мадлен Маккан, заинтересовались двумя братьями, живущими в Испании.

          Это дело — одно из самых громких преступлений последних десятилетий. В 2007 году Мадлен Маккан отдыхала вместе с родителями в Португалии. Поздно вечером, когда родители ужинали в соседнем ресторане, девочку похитили прямо из номера. Её так и не нашли, а следствие несколько раз заходило в тупик. Сейчас главным подозреваемым считается Кристиан Брюкнер — гражданин Германии, которого называют педофилом и насильником. Тогда он жил в Португалии рядом с отелем, откуда исчезла Мадлен. Впрочем, по одной из версий, к исчезновению причастна международная банда, похищающая детей для влиятельных извращенцев. По словам некоторых свидетелей, возле отеля видели двоих мужчин. 

          Как сообщает издание La Razon в среду, Брюкнер категорически отказывается сотрудничать со следствием. Поэтому прокурор Ханс Кристиан Уолтер пытается найти всех, кто так или иначе был с ним связан, и допросить их. Для этого он даже отправился в Португалию, где нашёл знакомых Брюкнера. Теперь его больше всего интересуют «два русских брата, у которых бизнес в Испании и с которыми он был связан в тот период, когда исчезла Мадлен».

          Уолтер хочет понять, связаны ли они с этим преступлением и могли ли помочь спрятать тело. В интервью The Sun прокурор заявил: «Нам известно, что Кристиан Б. поддерживал контакты с русскоговорящими весной 2007 года. И так как мы хотим поговорить со всеми, кто хоть как-то был связан с Кристианом Б., мы также интересуемся этими двумя мужчинами».

          На предполагаемых представителей русской диаспоры следствие вышло после показаний девушки Брюкнера. По её словам, он работал на них и в основном занимался продажей яхт. Прокурор не стал уточнять, рассматривают ли братьев как подозреваемых или как свидетелей. 

          Девушка Брюкнера также рассказала, что за день до исчезновения Мадлен он сказал ей, что на следующий день у него есть одно важное дело и что его не будет некоторое время. А в день исчезновения телефон немца был зафиксирован как раз там, где пропала девочка. В это же время он принял входящий звонок. Следствие считает, что обнаружение звонившего человека станет ключевым в разгадке этого преступления. 

          О возможном «русском следе» впервые стало известно после того, как в эфире португальского телевидения знакомый Брюкнера Манфред Сэйферт рассказал, что следователи расспрашивали его об этом: «Полицейские навестили меня в 2019 году, спрашивали об этом убийстве и знаю ли я двоих русских в Испании. Я сказал, что никаких русских в Испании не знаю».

          Сэйферт вместе с Брюкнером промышляли кражами. Немца он называл «альпинистом» за его умение с лёгкостью взбираться в окна отелей и квартир. Ещё он характеризует его как «злого психопата» и считает, что тот в состоянии «украсть маленького ребёнка». Более того, по словам подельника, он был «одержим маленькими детьми».

          Темы: Русская Испания
          Noticia.ru 2011 - 2020