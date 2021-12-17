Сколько стоит в Испании поддержанная Lada Niva?

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Испанские журналисты озвучили, сколько стоит Lada Niva с пробегом на испанском вторичном рынке. Кроме того специалисты отметили, почему нужно покупать российский внедорожник.
Как пишет Car.ru, Niva ценится во всем мире за высокую проходимость, безопасность и доступную стоимость. В Испании особенной популярности машина не снискала, но и здесь есть немало владельцев этого внедорожника.
Стоимость «Нивы» на испанском рынке подержанных авто колеблется в пределах от 2 000 до 3 000 евро (примерно 170 000 – 250 000 рублей). Цена зависит от состояния и побега машины.
Большинство испанских «Нив» выпущено в 90-е годы. В те годы на эту машину ставили 1.7-литровый двигатель мощностью 81 л.с. Расход топлива составлял 10 литров на каждую сотню километров. Внедорожник без труда преодолевает любые дороги, в этом ему помогает межосевой дифференциал и постоянный полный привод. Еще одной особенностью модели является наличие несущего кузова, тогда как у большинства внедорожников вместо этого – лонжероны и поперечины.