Шесть украинских туристов на две недели застряли в аэропорту Мадрида

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Шесть туристов из Украины уже две недели не могут вылететь из Испании и живут в аэропорту Мадрида.
Как сообщает портал Segodnya.ua, 3 января туристы прилетели из Киева в Испанию, но пограничники не пустили их из-за карантина. С тех пор украинцы живут в «Барахасе», ожидая возможности вернуться домой. Они собирались улететь еще 10 января, но на Испанию обрушилась снежная буря «Филомена», парализовавшая работу аэропорта.
Сообщается, что туристов разместили в помещении для длительного пребывания в транзитной зоне терминала. В посольстве Украины в Испании заявили, что людей всем необходимым обеспечили. И что в ближайшее время они вернутся в Киев рейсом через Стамбул.