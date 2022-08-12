Шансы на получение шенгенской визы в Испанию остаются высокими

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Сейчас россиянам легче всего получить шенгенскую визу в консульствах Испании, Италии и Греции, говорят эксперты.
На фоне заявлений визовых центров стран Шенгенского соглашения о прекращении выдачи виз россиянам некоторые консульства по-прежнему предоставляют гражданам РФ разрешение на въезд. Так, по словам исполнительного директора компании "Визаход" Даниила Сергеева, "не без проблем, но всё же можно записаться" на подачу документов в визовые центры Испании и Италии. Их консульства работают в штатном режиме, но срок оформления всё же увеличен.
По словам эксперта Юлии Валд, «проще всего подать документы с неплохим шансом получить длительный "шенген" в визовом центре Испании".