Семьи украинских беженцев в Испании будут получать по 400 евро в месяц

Она будет направлена через субсидии автономным сообществам и муниципалитетам. По предварительным расчетам, на помощь могут расчитывать примерно 40 000 беженцев из 125 000, прибывших в Испанию. Помощь будут предоставлять в течение шести месяцев с момента запроса. Её размер составит 400 евро семью в месяц. Ещё по 100 евро добавят на каждого несовершеннолетнего. Например, семья, состоящая из отца, матери и трех несовершеннолетних детей, получит 700 евро в месяц.

Чтобы получить доступ к этой льготе, заявители должны иметь временную защиту, которую Испания предоставляет беженцам в течение 24 часов.