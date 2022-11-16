Санчес попросил Китай поспособствовать прекращению войны в Украине

Премьер-министр Испании Педро Санчес обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой использовать свою "стабилизирующую силу", чтобы остановить войну в Украине. Об этом сообщила официальный представитель правительства королевства Исабель Родригес.

Встреча глав Китая и Испании длилась около 40 минут. Она прошла в рамках саммита G20. Санчес и Си Цзиньпин обсудили необходимость сотрудничества в современных реалиях, особенно в области энергетики и продовольственного кризиса. "Китай является ключевым партнером в решении глобальных проблем и кризисов, связанных с войной в Украине. Мы продолжаем работать над отношениями, основанными на взаимном сотрудничестве и доверии", - написал премьер Испании в Twitter.

Что касается отношений Китая с Европой в целом, Санчес сообщил Си о желании укрепить их в 2023 году, когда председательство в Совете ЕС перейдет к Испании. На двустороннем уровне оба лидера договорились, что празднование 50-летия установления дипломатических отношений в следующем году является возможностью интенсифицировать и диверсифицировать торговые и инвестиционные отношения, сказала Родригес.