Самолет Москва-Аликанте вынужденно приземлился в Минске

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Самолет Airbus-A320 neo, выполнявший рейс из Москвы в Аликанте, из-за плохого самочувствия одного из пассажиров совершил вынужденную посадку в Минске, сообщили во вторник в пресс-службе национального аэропорта Минска.
"Сегодня в 11.43 (совпадает с мск) Airbus-A320 neo авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Москвы в Аликанте, совершил вынужденную посадку в национальном аэропорту. Причиной внеплановой посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров рейса. Ему уже оказана своевременная медицинская помощь", - говорится в сообщении пресс-службы национального аэропорта Минска.
В аэропорту отметили, что в 12.55 борт вылетел из Минска и продолжил путь в Аликанте. В авиакомпании РИА Новости подтвердили эту информацию.
"Во время выполнения рейса Москва-Аликанте экипаж принял решение совершить незапланированную посадку в аэропорту Минска по причине ухудшения здоровья одного из пассажиров. После того как пассажира передали врачам, борт продолжил полет по маршруту", - отметила представитель S7.