S7 запускает чартерные рейсы из Москвы в Аликанте и Барселону

Авиакомпания S7 с середины ноября запускает чартерные рейсы из Москвы в Испанию, Францию и Италию. При этом подчёркивается, что к перелёту будут допущено только те, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.
Ближайшие чартерные рейсы планируются к выполнению по следующему расписанию:
Перелет на чартерных рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство. Купить билеты на рейсы в Москву могут граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов.
«S7 Airlines оставляет за собой право не допустить к перелету пассажиров, которые не удовлетворяют обозначенным условиям перевозки», - предупредили в авиакомпании.Темы: Русская Испания Барселона Аликанте