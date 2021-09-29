С испанских улиц начали убирать плакаты, возмутившие русскую общественность

Испанская ассоциация "Новая жизнь", которая занимается защитой женщин от насилия, начала убирать с улиц социальную рекламу с "меню русских проституток", вызвавшую возмущение русской диаспоры, рассказала РИА Новости ее представитель Лурдес Хименес.

Несколько дней назад на автобусных остановках в Кантабрии (автономное сообщество на севере Испании – ред.) появились баннеры с социальной рекламой. На них - фотография "меню", в котором написано: "Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин – 50 евро". В качестве "основного блюда" следует перечисление русских женских имен и указан их возраст – от 17 до 35 лет. В качестве "дополнения" – марихуана без презерватива или кокаин с изнасилованием за 20 евро.

Эта реклама вызвала возмущение не только русской диаспоры в Испании, но также российского посольства и Русского дома. Адвокат Олег Губарев сообщил РИА Новости, что в случае, если реклама не будет снята и не будут принесены извинения, он готов "предпринять юридические действия".

"Мы уже начали убирать эти плакаты. Они были размещены только в Кантабрии, не могу сказать, сколько точно, но не очень много", - рассказала РИА Новости руководитель проектов ассоциации Лурдес Хименес. По ее словам, в ассоциацию поступило несколько звонков от русской диаспоры, в том числе из Русского дома, и сейчас готовятся официальные извинения, которые будут распространены публично, а всем звонившим письма будут направлены по электронной почте.

"Наша организация работает против жестокого обращения с людьми всех национальностей. Мы оказываем помощь русским, африканкам, латиноамериканкам, испанкам. И никогда не ставили целью выделить определенную национальность", - сказала Лурдес. Она пояснила, что плакат с "меню" выиграл на конкурсе. На странице ассоциации в Facebook размещено видео всех участвовавших в нем плакатов, где фигурируют женщины разных национальностей, пояснила Хименес.

"Я очень хорошо понимаю реакцию. Мне жаль, что сложилась эта ситуация. Я сама испанка по паспорту, но по рождению я мексиканка. Когда планировали эту кампанию, мы хотели обратить внимание на тему сутенеров. На тех, кто продает женщин, а не судить самих женщин", - пояснила идею креативной рекламы Лурдес.

Она рассказала, что ассоциация ведет работу против жестокого обращения и сексуальной эксплуатации женщин. "Новая жизнь" выявляет женщин, которые стали жертвами, оказывает им психологическую, социальную, юридическую помощь, помогает тем, кто хочет прекратить заниматься проституцией. "Если у женщины нет документов, мы помогаем ей урегулировать ситуацию, уехать из страны, также помогаем тем, кто отказался от проституции, найти работу, женщинам с детьми – жилье", - рассказала Хименес.

В Испании проституция законодательно не урегулирована, ассоциация добивается ее запрета. "Новая жизнь" работает в Кантабрии, а также с этого года в Бильбао (Страна басков).

Источник: РИА Новости