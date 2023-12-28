Русскоязычные экспаты предпочитают Валенсию и Барселону 

Последние новости Испании на русском языке
Телеграм-канал «Испания: главные новости» провёл опрос среди русскоязычных жителей Испании. Респондентов попросили назвать место в Испании, куда бы они переехали, если бы эмигрировали сейчас. В опросе приняли участие более 5300 человек.
Безусловные лидеры — Валенсия и Каталония (33% и 26% голосов соответственно). Но также весьма популярны север Испании (16%), Мадрид (12%) и Канары (8%).
Эта статистика подтверждается и более ранним опросом. Летом канал интересовался, где именно в Испании купили бы недвижимость русскоязычные экспаты. Тогда победили Валенсия (23%), Барселона (21%), остальная Каталония (11%) и Коста-Бланка (19%).
Ссылка на опрос: https://t.me/noticiaru/3689