Русское кино возвращается в Марбелью

В самом сердце испанской Ривьеры, в Пуэрто Банусе (Марбелья), в обновлённом кинотеатре Red Dog 27 октября в 20:00 состоится показ фильма «Как Звёзды» (в англоязычной версии Movie Girls). Режиссёр и сценарист фильма — Мария Лойтер. Фильм будет показан на русском языке с субтитрами на английском.

Кинотеатр Red Dog (прежнее название Cines Teatro Goya) знает и любит местная публика. Здесь в течение девяти лет подряд проходили показы фильмов Международного Фестиваля Русского Кино в Марбелье (MIRFF), и сейчас его команда с радостью откликнулась на призыв организаторов RusRadioMarbella показать новый фильм на русском. Русскоязычная радиостанция RusRadioMarbella после 11 лет активной работы продолжает оживлять, объединять, информировать и развлекать русскоговорящую диаспору побережья Коста-дель-Соль.

Публику, которая наверняка соскучилась по тёплой творческой атмосфере Фестиваля Русского Кино в Марбелье, ждёт не только занимательный просмотр, но и встреча с исполнительницей одной из главных ролей — актрисой Натальей Земцовой. Наталья, являющаяся соавтором сценария, обещала поделиться интересными подробностями съёмок этого фильма. Наталья Земцова хорошо известна жителям Марбельи, в 2015 году она вместе с заслуженным артистом РФ Андреем Мерзликиным вела торжественное открытие Фестиваля Русского Кино MIRFF-2015.

В главных ролях фильма «Как звёзды» также заняты: яркая, талантливая актриса Надежда Иванова, которая, несомненно, станет «открытием» для зрителей; великолепная Юлия Снигирь, завоевавшая мировую известность после съёмок в голливудских фильмах с Брюсом Уиллисом и Джудом Лоу; и невероятный Гела Месхи - актёр театра и кино, звезда сериала «Волчье сердце», финалист шоу «Ледниковый период», подаривший публике яркие образы и на льду.

Главным продюсером фильма стала Юлия Мишкинене, которая неоднократно представляла свои работа на Фестивале Русского Кино в Марбелье.

Фильм «Как Звёзды» с успехом прошёл этим летом в кинотеатрах России. Это увлекательная история о случайной встрече двух начинающих актрис, которые попадают в мир большого кино. Одна из девушек готова пойти на всё ради своей мечты, другая – тихо «плывёт по течению жизни» и попадает в водоворот ярких событий, благодаря стараниям своей новой подруги. Куда заведут их перипетии судьбы и выдержит ли их дружба проверку на прочность, зрители узнают 27 октября в 20:00.

После показа в Марбелье фильм поедет в Канны...