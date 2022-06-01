Русских туристов в Испании стало больше

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Несмотря ни на что, туристы из России умудряются попасть в Испанию. По данным Turespaña, в первом квартале 2023 года Испания приняла 77 994 туриста из РФ. Это на 88% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
В Turespaña к этому относятся философски: «После войны будет важно охватить новое поколение россиян, чьё мировоззрение сильно отличается от взглядов старшего поколения и во многом схоже с мировоззрением нового поколения западного мира».
«Понимание того, что они из себя представляют и что ими движет, станет ключом к позиционированию нашего бренда и, в конечном счете, к восстановлению туристических потоков», - заявили в организации.