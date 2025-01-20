Русский вошёл в топ-5 высокооплачиваемых языков в Испании

Последние новости Испании на русском языке
Специалисты сервиса для подбора персонала CVapp выяснили, какой язык лучше всего монетизируется в Испании — немецкий.
На втором месте по размеру зарплат — должности, требующие знания греческого языка. Английский замыкает тройку лидеров. Далее следуют японский и русский, сообщает телеграм-канал "Испания: главные новости".
Средняя годовая зарплата у русскоязычных сотрудников в Испании — 22.716 евро. И, если верить CVapp, таких вакансий сейчас больше 19 тысяч.