Русский музей в Малаге остался без выставок

Испанский филиал Государственного Русского музея в Малаге приостановил организацию выставок произведений из российской коллекции, но сохранил свое имя и статус. Об этом сообщила в пятницу, отвечая на вопрос ТАСС, главный хранитель Русского музея Ольга Бабина.

Она сообщила, что специалисты Русского музея приступили к распаковке 314 произведений из собрания Русского музея, которые прибыли в Санкт-Петербург в четверг после завершения четырех выставок в Малаге.

"Испанская сторона с болью отправляла произведения обратно в Россию, не получив другой выставки, как это было на протяжении семи лет. Но центр остается, и название на сегодняшний день также остается - филиал Русского музея в Малаге. Мы надеемся, что какое-то время там будут экспонироваться произведения русского искусства, находящиеся в коллекциях Европы, а Русский музей продолжит курирование пока онлайн и возобновит работу в прежнем режиме, как только появится возможность, потеплеют отношения. Мне кажется, они как раз начнутся с культурных связей", - сказала Бабина.

Она отметила, что за 7 лет работы испанского филиала Русского музея в Малаге он "завоевал любовь, уважение жителей города и туристов" и стал одной из его достопримечательностей, получив достаточно высокие рейтинги и оценки среди музеев Испании, войдя в десятку лучших и самых посещаемых испанских музеев.

По ее данным, после возврата российских экспонатов филиал в Малаге организует выставку произведений Пабло Пикассо. Затем, по словам Бабиной, "филиал будет продолжать работать в направлении представления русского, славянского искусства, и на сегодняшний день ведутся переговоры с европейскими коллекционерами для того, чтобы в сложный период международных отношений продолжать выставочную работу, представляя русское искусство". Как отметила Бабина, Русский музей не останется в стороне и будет оказывать огромное содействие в формировании такой экспозиции в филиале в Малаге.

Источник: ТАСС