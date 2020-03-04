«Русский француз» Антон Риваль представит свой фильм на восьмом фестивале русского кино в Марбелье

В новом фильме Андрея Смирнова "Француз" главную роль сыграл молодой актер Антон Риваль, известный также своими юмористическими роликами на YouTube от "Антона из Франции", рэп композициями и стендапами в телепроектах "Открытый микрофон" и "Comedy Баттл". Как рассказывает сам Антон, сын режиссера фильма учился с ним в одно время во ВГИКе, он то и порекомендовал его отцу на главную роль.

Дело в том, что родился и вырос Антон в Париже. Его отец Пьер Риваль – француз, он продюсер и бывший редактор журнала Le Film Francais, а мама Алена Антонова – актриса театра из Нижнего Новгорода. Отец интересовался Россией и в конце 80-х приехал в Москву. Он познакомился с мамой Антона в так называемой «кинотусовке», когда приезжал делать фильм Лунгина «Такси-блюз».

По воспоминаниям актера в школе, где учился Антон, был лишь один чистый француз. "Все остальные – дети эмигрантов из разных стран, африканцы, чеченцы, румыны, китайцы... Тогда это был эмигрантский район. Сейчас он более благополучный", – рассказывает Риваль. "Что у меня было крутого в детстве – так это то, что мой отец помимо кино работал ресторанным критиком, и он меня водил в хорошие рестораны. Правда, идя в ресторан, приходилось надевать пиджак, и тогда мне казалось, что я похож на дебила."

С детства Риваль проявлял задатки артиста – в юности с друзьями создал рок-группу, где выступал в качестве вокалиста. В 15 лет Риваль решил бросить школу и полностью посвятить себя творчеству. Во Франции Антон прожил до 19 лет, а затем в 2009 году приехал в Москву, поступил в школу-студию МХАТ, которую оуончил в 2014-ом. С тех пор он живет в Москве. "Школа-студия МХАТ и Россия меня сильно изменили", – говорит Антон Риваль в интервью ng.ru. "Было бы классно сделать сериал или документальный фильм про наши театральные вузы, потому что русская школа – это мощно. Когда я рассказываю французам, что проходил эмоционально, физически и так далее, они говорят – это круто. Я многое взял от русского менталитета, который мне кажется классным, и он ближе мне по-человечески."

Герой Риваля в фильме "Француз" – молчаливый интеллигентный юноша, а сам актер – энергичный и веселый человек. "Я доволен, что у меня в портфолио теперь есть такая роль, потому что на YouTube меня смотрят и думают: «О, смешной!» – и вдруг совершенно другое...", – комментирует Риваль.

Зрителям 8-го Фестиваля Русского Кино в Марбелье будет интересно увидеть " другого" Антона Риваля и пообщаться с ним лично, в кинотеатре в Пуэрто Банусе Cines Teatro Goya 6 марта в 18:45 актер представит фильм "Француз".