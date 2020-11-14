«Русская мафия» в Испании состояла из украинцев и латышей

Так называемая «русская мафия», о которой сообщили на этой неделе испанские СМИ, на самом деле состояла из украинцев и латышей.
Как пишет El Mundo, речь идёт о спецоперации под названием «Яркис», которую провели совместно Национальная полиция, таможня и Европол на территории Валенсии, Аликанте и Барселоны. «Задержаны семь человек за предполагаемое участие в преступлениях по отмыванию денег, принадлежность к преступной организации и контрабанде оружия. Арестованные принадлежали к транснациональной преступной организации, состоящей из украинцев, латышей и испанцев, которая действовала из Каталонии и Валенсии», - сообщает издание.
Ранее испанские СМИ сообщили о том, что оружием торговала «русская мафия». В частности, об этом писала газета ABC.Темы: Русская Испания