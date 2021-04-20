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Русская диаспора в Испании насчитывает около 70 тысяч человек. Большинство из них проживают на побережье Средиземного моря в автономных сообществах Каталония, Валенсия и Андалусия. Об этом говорится в статье El Pais, посвященной российскому послу в Испании Юрию Корчагину. У многих есть вторые дома, куда они приезжают насладиться солнцем и спокойствием. В Мадриде же число русских небольшое. По оценке дипломата, инвестиции диаспоры достигают семи миллиардов евро.
Одна из основных проблем двусторонних отношений — это сокращение объема торговли между Россией и Испанией из-за введенных Европейским союзом ограничений. Посол называет их незаконными, потому что, как он считает, подобные решения может принимать только Совет безопасности ООН. По его подсчетам, шесть или семь лет назад торговый обмен составлял до 12 миллиардов в год. Сегодня же показатель не доходит и до пяти миллиардов, а это означает потерю примерно 40 тысяч рабочих мест в Испании. «Ко мне обращается множество сельхоз производителей, которые просят принять какие-то меры, потому что продавать фрукты и овощи в мою страну — выгодный бизнес», — рассказывает Корчагин.
Из-за пандемии число (1,35 миллиона) российских туристов, выбравших Испанию в качестве места отдыха, резко сократилось. Фактически это было первое по популярности туристическое направление в Европе. «Нужно положить конец пандемии и наверстать упущенное. До коронавируса поездки министров иностранных дел обеих стран были постоянными, сейчас же все парализовано», — говорит посол.
Источник: ИноСМИ