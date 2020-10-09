Россиянке отказали в соцвыплатах из-за выданного в Испании свидетельства о рождении

Выданное в Испании свидетельство о рождении чуть не помешало многодетной россиянке оформить социальные выплаты на родине. В дело вмешалась прокуратура Новокубанского района Краснодарского края, вставшая на сторону мамы.
«Несмотря на то, что заявитель предоставил в орган соцзащиты все необходимые документы, в том числе и свидетельство о рождении одного из несовершеннолетних детей, выданное в Испании, ему в назначении мер социальной поддержки было отказано в связи с неподтвержденностью факта родственных отношений матери и ребенка, так как в свидетельстве указаны только фамилия и имя родителей», - говорится в сообщении прокуратуры.
«Вместе с тем, предоставленные заявителем в орган социальной защиты населения документы, свидетельствуют о факте родства матери и ребенка.
Кроме того, в силу норм международных правовых актов в сфере легализации иностранных документов и норм российского права свидетельство о рождении, выданное иностранным государством, признается в качестве официального документа, подтверждающего факт рождения ребенка, а также отражающего все сведения о его родителях», - подчеркнули в ведомстве.
На основании выявленных нарушений прокуратура района в адрес руководителя органа социальной защиты населения внесла представление, по результатам рассмотрения которого многодетной матери назначены меры социальной поддержки – на постоянной основе осуществляются ежемесячные и ежеквартальные выплаты, установленные действующим законодательством.Темы: Русская Испания