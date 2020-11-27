Россиянка попала в список самых разыскиваемых преступников Европы

Россиянка, управлявшая испанским борделем, оказалась в списке самых разыскиваемых преступников ЕС, составленном Европейской сетью активного поиска беглых преступников (ENFAST) и Европолом.
Как сообщает Российское агентство правовой и судебной информации, в этот список попали сразу трое граждан РФ. Преступления они совершали на Кипре, в Испании и Эстонии, но успели скрыться от европейских правоохранительных органов, оставаясь до сих пор на свободе. В списке один мужчина и две женщины из России.
Одна из них — Елена Пузыревич. С 2007 по 2008 год она вместе с близким знакомым руководила клубом в испанской провинции Касерес, где полиция обнаружила нелегальный бордель с девятью работницами из России. Суд установил, что Пузыревич контролировала финансы клуба, заманивала девушек в Испанию обещаниями легального заработка, а потом заставляла их заниматься проституцией. Одну из работниц клуба преступники заставили отдать все деньги, которые она заработала — девушка попыталась сбежать, выпрыгнув через окно, но упала и попала в больницу.
Испанский суд заочно приговорил Пузыревич к 12,5 годам лишения свободы: россиянку признали виновной в принуждении к занятию проституцией, незаконном содержании под стражей и преступлениях против прав иностранных граждан.Темы: Русская Испания