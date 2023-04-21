Россиянин сколотил одну из самых жестоких банд на юге Испании

Организация занималась перевозкой наркотиков и «сведением счётов», пишет издание ABC. Преступники выбивали долги, похищали людей и пытали их ради выкупа, и даже грабили других наркоторговцев, отнимая у них товар.

В качестве примера приводится похищение мужчины, которого отвезли в безлюдное место и пытали там, требуя 50 тысяч евро за освобождение. Он согласился, но выкуп не помог. Его отвезли к дому и заставили показать членов его семьи. Затем установили систему слежения GPS в его автомобиль и начали контролировать каждый его шаг. Он долго не мог понять, почему именно его выбрали в качестве жертвы. Но позже выяснилось, что один из его знакомых обманул преступников, подсунув им два мешка соли вместо гашиша.

Мужчина решился на сотрудничество с правоохранительными органами. Так полицейские вышли на след банды Алекса. Во главе группировки стоял 40-летний россиянин с богатым криминальным прошлым. Его ближайшими помощниками были испанец и литовец. И вообще вся банда была интернациональная и состояла из русских, марокканцев, испанцев. Всего задержаны восемь человек.