Россияне жалуются на работу испанского визового центра

Туристы, оформляющие испанский шенген, считают, что визовый центр в Москве долго не передает документы в консульство. Об этом сообщает портал Tourdom.

По их словам, статус «Заявление принято» в личном кабинете на сайте BLS Spain Russia не меняется в течение двух недель после подачи. Хотя раньше оперативно появлялась новая строчка «Заявление находится в консульстве» — через день-два после посещения визового центра. Люди недовольны: сроки оформления испанских виз и так увеличились до 45 дней. А теперь ещё и это.

У туристов две версии происходящего. Первая – технический сбой. Но наиболее вероятной они считают задержку в связи с переездом в новый офис.