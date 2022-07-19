Россияне стоят в очереди за испанскими визами

Российские туроператоры сообщили о проблемах с получением шенгенских виз в центрах Греции, Франции и Испании. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей турфирм.

Как заявила гендиректор "Да Турс" Лилия Феоктистова, сейчас испанский визовый центр в день предлагает от 500 до 600 окон для записи на подачу документов, однако на Москву приходится не более 300 мест.

Российским туристам, планирующим поездки в Европу, советуют обращаться за помощью с оформлением виз к известным туроператорам. Рекомендации по быстрому получению шенгена дали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты напомнили, что ажиотажный спрос туристов на получение шенгенских виз, а также массовая высылка иностранных дипломатов привели к нехватке свободных слотов для записи в визовые центры. Туристам посоветовали закладывать как минимум один месяц на оформление виз, при этом с учетом ожидания времени на подачу документов весь процесс может затянуться на два-три месяца.

Кроме того, россиян предостерегли от обращения к «сомнительным» посредникам, так как зачастую такие компании подают поддельный пакет документов — в случае раскрытия обмана заявителю на визу грозит отказ или даже занесение в черный список. Помимо прочего, персональные данные туристов могут попасть в руки третьих лиц.

Специалисты считают, что ситуация к осени не улучшится