Россияне рассказали, в какую страну мечтают попасть до полного закрытия границ

Свою последнюю поездку за рубеж в гипотетической ситуации полного закрытия границ большинство опрошенных россиян хотели бы совершить в Италию или США. Есть в списке желанных стран и Испания.
Исследование провёл портал Superjob. Как передаёт РИА Новости, в нём приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 337 населенных пунктов России.
"Самой популярной в опросе страной стала Италия, ее назвали шесть процентов респондентов. Каждый двадцатый — хотел бы посетить США (пять процентов). Поездку во Францию или Японию запланировали бы по четыре процента россиян", — говорится в документе. Шансом выехать из страны в последний раз воспользовались бы ради посещения Испании, Великобритании, Германии или Турции по три процента респондентов. По два процента россиян назвали Китай, Австралию, ОАЭ, Грецию, Египет, Таиланд и Израиль, отмечают аналитики. 1% опрошенных признались, что им все равно в какую страну отправиться, а 17% предпочли бы поездку по России.
Мужчины хотят путешествовать чаще женщин: 20% против 15% соответственно. Среди мужчин более популярны США и Куба, в то время как женщины чаще называли Италию, Францию и Испанию.Темы: Русская Испания Туризм