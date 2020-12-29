Россияне признались в поездках в Испанию запрещённым способом

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Российские туристы признались, что, несмотря на пандемию коронавируса и введенные на ее фоне ограничения, путешествовали запрещенным способом и пересекали закрытые границы государств.
Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию Lenta.ru.
Согласно полученным данным, 47 процентов опрошенных после приостановки мирового авиасообщения смогли попасть в недоступные для большинства отдыхающих страны. В частности, им удалось добраться до Италии (8 процентов), Германии (6), Франции (4), Испании (4) и Индонезии (3).
При этом каждый второй россиянин подчеркнул, что его пугают возможные последствия, которые могут возникнуть из-за пересечения границ неразрешенными методами.
Также известно, что в настоящее время 21 процент путешественников уже запланировал перелет в страну, прямые пассажирские авиаперевозки с которой пока не возобновлены. Всего же за пределы России, в том числе в открытые для въезды страны, выезжали 32 процента участников исследования.
Ранее стало известно, куда отправятся россияне сразу, как только откроются границы: в Италию, Испанию и Таиланд. Именно в эти страны больше всего рвутся российские туристы. Так, 12% заявили, что сразу отправятся в Италию. 9% — в Испанию. И 7% — в Таиланд.