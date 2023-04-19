Россияне поставили рекорд нелегального проживания в Испании

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На финской границе задержали двоих граждан РФ. У них не было виз и штампов в паспортах. Расследование показало, что они въехали в Шенгенскую зону в 2017 году и с тех пор находились в Испании без разрешения.
Как сообщила погранслужба Финляндии, это рекордный срок. На финско-российской границе регулярно выявляют лиц, находящихся в ЕС нелегально, срок варьируется от нескольких дней до нескольких лет, однако ранее не были зарегистрированы лица, находящихся нелегально в Шенгене более пяти лет.
Пограничники предложили миграционной службе Испании выдворить россиян с запретом въезда.