Россияне и китайцы — любимые клиенты испанских магазинов

Шопинг-туризм в Испании в 2019 году развивался быстро и рос во многом благодаря покупателям из Китая и России.
По данным Planet, на китайцев приходится 26% всех покупок, совершённых по системе tax free. А на россиян — 10%. На третьем месте находятся американцы с долей в 8%.
Всего такие продажи в Испании выросли на 9% в минувшем году. По этому показателю страна занимает второе место в Европе (после Италии).
Участники рынка говорят, что китайские потребители остаются главными, но при этом огромный потенциал они видят именно в российских туристах, которые в последнее время снова стали проявлять интерес к сегменту «люкс».Темы: Русская Испания Бизнес Туризм