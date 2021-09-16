Россияне активно ищут билеты в Испанию

Последние новости Испании на русском языке
Эксперты подсчитали, как вырос спрос на авиабилеты в страны, с которыми с 21 сентября Россия возобновляет авиаперелеты.
Как сообщает РИА Новости, аналитический центр онлайн-сервиса Туту.ру зафиксировал четырехкратный рост поисков проездных документов в Испанию. Это неудивительно: она входит в пятерку государств, с которыми россияне больше всего ждут открытия границ — наряду с Италией и странами Балтии. Правда, туристов из РФ в Испанию пока не пускают, границы ЕС для них пока закрыты.