Россиянам посоветовали пока не ездить в Мадрид

"Рекомендую в эти дни в Мадрид не ездить, потому что здесь проходит серьезная операция по обеспечению безопасности в связи с саммитом НАТО - приезжают 44 делегации, около 5 тысяч человек, все отели будут заняты и по городу, который в значительной степени будет перекрыт, не проедешь и не пройдешь. У меня есть сомнения, что в эти дни нужно ехать в испанскую столицу", - заявил посол в эфире телеканала "Россия 24".