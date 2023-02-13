Россиян предупредили о ботах, усложняющих запись в визовые центры

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В последнее время россияне сталкиваются с проблемами при подаче заявлений в визовые центры Франции, Италии и Испании в Москве и Петербурге.
Как сообщает «Коммерсантъ», во всём виноваты недобросовестные предприниматели. Они используют ботов для автоматической записи в визовые центры, а потом продают места по завышенным ценам.
По словам замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлии Отвагиной, злоумышленники резервируют все свободные слоты, повторяя задачу поиска каждую минуту и усложняя пользователям возможность самостоятельно сделать запись.