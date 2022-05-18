Россия высылает 27 испанских дипломатов

Москва в ответ на высылку российских дипломатов из Испании объявила 27 дипломатов этой страны персонами нон грата. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"18 мая в МИД России был вызван посол Испании в Москве Маркос Гомес Мартинес. С российской стороны ему был заявлен решительный протест в связи с провокационным объявлением официальным Мадридом 27 сотрудников российских загранучреждений в Испании persona non grata. Подчеркнуто, что этот недружественный шаг негативно отразится на российско-испанских отношениях", - сообщили в министерстве.

"В качестве ответной меры 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны в течение семи дней с момента вручения послу соответствующей ноты", - указали в МИД РФ.

5 апреля глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что было принято решение выслать 27 российских дипломатов из королевства. По данным местных СМИ, им было дано семь дней, чтобы покинуть страну. При этом в список объявленных нон грата сотрудников диппредставительства РФ не вошел посол Юрий Корчагин.