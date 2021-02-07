Россия выдала Испании мужчину, разыскиваемого за убийство в Аликанте

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Гражданин Литвы Денас Вяткевичус экстрадирован из России в Испанию. По версии следствия, он убил молотком человека в Аликанте, а потом сбежал от полиции.
"Сегодня в сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН России в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина состоялась экстрадиция находящегося в розыске гражданина Литовской Республики Денаса Вяткевичуса", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В МВД рассказали, что Вяткевичус был задержан в марте 2020 года в аэропорту Внуково при попытке въехать на территорию Россию по чужому российскому паспорту. Никаких других документов, удостоверяющих личность, у него не было. "Российскими компетентными органами была получена информация, что мужчина является гражданином Литовской Республики. Он разыскивался по инициативе литовских и испанских правоохранительных органов за незаконное лишение свободы и убийства", - отметила Волк.
Информационное агентство EFE уточняет, что Вяткевичуса обвиняют не только в убийстве, но и в хранении наркотиков, а в розыск он был объявлен в октябре 2017 года. По версии следствия, мужчина убил соотечественника молотком и кухонным ножом в квартире в Эль-Кампельо, прибрежном городке в провинции Аликанте. Тогда ему удалось скрыться.