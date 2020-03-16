Россия с 18 марта по 1 мая вводит запрет на въезд для иностранцев

С 18 марта начнёт действовать запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства. Он продлится до 1 мая. Об этом сообщает сайт правительства РФ в понедельник. Решение принято по итогам переговоров премьера Михаила Мишустина с коллегами из стран СНГ, на которых обсуждалась ситуация с коронавирусом.
Ограничение на въезд не будет применяться в отношении сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в РФ, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории России, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.
Мишустин подчеркнул, что эти меры «соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер».Темы: Русская Испания