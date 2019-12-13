Россия просит Испанию выдать гида, подозреваемого в мошенничестве

Генеральная прокуратура РФ направила в Министерство юстиции Испании запрос о выдаче предпринимателя Захара Ивачева, который в настоящее время работает гидом в Барселоне.
Об этом говорится в ответе замгенпрокурора Николая Винниченко на письмо депутата Госдумы Дмитрия Ионина.
Документ народный избранник опубликовал в Facebook. Он напоминает, что Захар Ивачев ранее был объявлен в розыск.
"Генеральной прокуратурой РФ в Министерство юстиции Испании направлен запрос о задержании Ивачева З.П. с целью экстрадиции его в Россию для привлечения к уголовной ответственности", – сказано в документе.
Поручение разыскать беглеца и доставить в Россию дано Национальному центральному бюро Интерпола МВД России, передает "Уралинформбюро".
Стоит напомнить, что на Урале Захар Ивачев запомнился как директор компании "Лоджик Девелопмент". Он руководил стройкой шести трехэтажек в поселке Светлом (Арамильский ГО) и в Арамиле. Компания приняла деньги дольщиков, однако жилье не было достроено. В отношении Ивачева возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
По предварительным данным, предприниматель в настоящее время проживает в Испании и работает гидом.Темы: Русская Испания