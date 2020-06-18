Россия просит арестовать испанскую недвижимость совладельца «Зимней вишни»

Россия в прошлом году направила в Испанию запрос об аресте четырех объектов недвижимости общей стоимостью €2 млн, фактически принадлежащих экс-футболисту команды «Томь» Вячеславу Вишневскому — совладельцу сгоревшего в Кемерово торгового центра «Зимняя вишня» и фигуранту дела о пожаре.
Как сообщает ТАСС, о направленном запросе говорится в докладе генерального прокурора России Игоря Краснова, поступившем в Совет Федерации. В документе отмечается, что запрос был направлен в Министерство юстиции Королевства Испании.
В докладе Краснова говорится о значимости сотрудничества с испанскими коллегами в вопросах розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа похищенного имущества.
В 2016 году Вишневский покинул Россию и жил в Испании, где, как сообщают СМИ, вложил средства в строительный бизнес. Его объявили в международный розыск после обвинений в даче взятки в 7 млн рублей начальнику инспекции регионального Госстройнадзора Танзиле Комковой за реконструкцию «Зимней вишни» без разрешения на строительство.
В марте 2019 года Вишневского задержали в Польше.
В ноябре 2018 года сообщалось, что Вячеслав Вишневский стал очередным фигурантом дела о резонансном пожаре в Кемерово. По версии следователей, именно он в 2013–2014 годах дал взятку в размере 7 млн рублей экс-начальнице Госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко. Благодаря этому Вишневский получил право реконструировать ТЦ.
Пожар в «Зимней вишне», жертвами которого стали 60 человек, в том числе дети, произошел 25 марта 2018 года. Возгорание случилось из-за короткого замыкания на четвертом этаже здания. Гибели людей поспособствовали нарушения требований пожарной безопасности.https://tass.ruТемы: Русская Испания Недвижимость