Россия продвигает на испанский рынок битумопроизводные продукты

В Торгпредстве России в Испании начата работа по продвижению на испанский рынок товаров технологического лидера битумной отрасли России «Нова-Брит» (ПАО «Газпром нефть»).
23 июля состоялась рабочая встреча в режиме ВКС Торгпреда России в Испании Галины Курочкиной с представителями Департамента сопровождения международных проектов ПАО «Газпром нефть».
"Обсудили основные направления начала совместной работы по продвижению на испанский рынок высококачественной продукции компании, в частности, битумопроизводных продуктов, используемых при строительстве, ремонте и содержании автодорог, аэродромов, объектов промышленно-гражданского строительства", - говорится в сообщении торгпредства.Темы: Русская Испания Бизнес