Россия приостановила оформление электронных виз иностранцам

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С 1 января Россия должна была перейти на электронное оформление виз иностранцам, в том числе гражданам Испании. Но из-за пандемии коронавируса оформление и выдача виз приостановлена.
«Оформление и выдача иностранным гражданам всех категорий виз временно приостановлены в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», - говорится в сообщении консульского департамента МИД РФ.
По новым правилам, оформить визу в Россию можно на сайте или в приложении. Необходимо загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, указать страну проживания, а также регион, через который планируется въезд. Также нужно будет указать личную почту и контактный номер, чтобы подключить опцию автоматического уведомления о ходе и результате обработки заявления с подробными инструкциями. Для получения визы не потребуется приглашение принимающей стороны, бронь отеля или какие-либо другие документы, подтверждающие цель путешествия. Консульский сбор составит 40 долларов, для детей до 6 лет — бесплатно.
Электронная виза будет доступна гражданам Австрии, Андорры, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Индии, Индонезии, Ирана, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Китая (включая Тайвань), КНДР, Кувейта, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Малайзии, Мальты, Мексики, Монако, Нидерландов. Норвегии, Омана, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапура, Словакии, Словении, Турции, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии.