Россия и Андорра упростили визовые отношения

Министры иностранных дел России и Андорры Сергей Лавров и Мария Убах в четверг на полях СМИД ОБСЕ подписали Соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан.
Договоренность вступит в силу через 90 дней после подписания, передает «Интерфакс».
О начале консультаций по подготовке соглашения о взаимной отмене визовых требований РФ и Андорра договорились еще год назад.
В настоящее время россиянам виза в Андорру не требуется. Она нужна, чтобы въехать в Испанию или во Францию, через которые граждане РФ едут в эту страну. Андоррцы в Россию едут с визой.Темы: Русская Испания Туризм