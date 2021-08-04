Россия будет добиваться экстрадиции доктора Блюма из Испании

Следственный комитет России продолжит добиваться привлечения к уголовной ответственности доктора Евгения Блюма, взявшего со сноубордистки Марии Комиссаровой (Чаадаевой) более 29 миллионов рублей за заведомо неэффективное лечение, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
СК РФ квалифицировал действия Блюма как "хищение денежных средств под предлогом оказания услуг по реабилитации", однако испанский суд отказал России в экстрадиции медика. "Следственный комитет России исходит из необходимости уголовно-правовой оценки действий Блюма с точки зрения российского законодательства. Ведь в данном случае идет речь о нарушении прав гражданки Российской Федерации в результате его незаконных действий, которые, согласно российскому законодательству, уголовно наказуемы", - сказала Петренко.
По ее словам, в числе доказательств преступных действий Блюма "и заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы, и показания специалистов в области нейрохирургии и лечения травм позвоночника".
"Согласно этим данным, восстановление функций спинного мозга при травме, полученной спортсменкой, какими-либо реабилитационными мероприятиями невозможно. С учетом своей квалификации и ученой степени Блюм не мог не знать о неэффективности проводимой им реабилитации", - подчеркнула Петренко.
С учетом этого Следственный комитет намерен обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой затребовать у Испании все необходимые документы.
"После их тщательного анализа Следственный комитет готов предоставить дополнительные данные, свидетельствующие о наличии в действиях Блюма умысла на хищение денежных средств спортсменки, для дальнейшего ведения диалога с испанской стороной для его привлечения фигуранта к уголовной ответственности", - отметила представитель СК РФ.
Ведомство исходит из того, что Блюм, являясь доктором медицинских наук, воспользовался посттравматическим состоянием спортсменки, из-за травмы потерявшей возможность ходить, и убедил ее заключить договор. Однако реабилитация не дала результата, "двигательные функции нижних конечностей не восстановились".
В России уголовное дело против доктора Евгения Блюма возбудили в 2019 году, спустя пять лет после того, как известная фристайлистка Мария Комиссарова (после замужества Чаадаева) получила перелом позвоночника во время Олимпиады в 2014 году в Сочи. Договор подписывался в том же 2014-м в Испании.
Эту историю уже разбирали суды этой страны – в Марбелье и Малаге, но закрыли уголовное дело, не найдя "признаков преднамеренного обмана". В конце июля в экстрадиции медика отказал Национальный суд Испании.
Блюм, гражданин России и Литвы, живет в Испании последние десять лет и ведет врачебную практику в собственной клинике в Марбелье.
В России Блюму грозит до десяти лет лишения свободы.
Источник: РИА Новости