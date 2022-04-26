Российскому рыболовному судну разрешили пришвартоваться на Канарах

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Главное управление рыболовства при правительстве Испании разрешило пришвартовать в порту Лас-Пальмас российское рыболовное судно, которое с пятницы находилось в международных водах в ожидании разрешения. Об этом сообщил в понедельник представитель правительства на Канарских островах Ансельмо Пестана.
Пестана объяснил, что у Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия возникли сомнения относительно того, коснулись ли данного судна ограничения, введенные Евросоюзом в отношении российских судов. При этом изначально министерство выступило против швартовки.
Чиновник уточнил, что решение было согласовано с Управлением государственными портами, Управлением торгового флота и Министерством сельского хозяйства.